Свадьбу Моргенштерна срежиссировал украинский постановщик Олег Боднарчук

Российский эпатажный исполнитель Алишер Моргенштерн женился на своей возлюбленной Диларе. Свою свадьбу пара превратила на настоящий перфоманс, однако не без сторонней помощи.

Свадьбу Алишера по размаху, эпатажных костюмах гостей сразу начали сравнивать с премией МУЗ-ТВ. А ведь не зря, так как именно постановщик премии Олег Боднарчук срежиссировал свадьбу Моргенштерна.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердил и представитель режиссера.

Со своей стороны, Боднарчук отдыхал на свадьбе. Также режиссер не забывал делиться впечатлениями и видео в Instagram.

Свадьба Моргенштерна

В сети сразу не поверили, что это настоящая свадьба, ведь сначала это было похоже больше на фарс. Дилара и Алишер Моргенштерн свадьбу устроили в стиле конца 90-х. Было все: выкуп, свадьба, бюджетная машина. Однако главное торжество состоялось на огромном теплоходе, который встречал гостей на набережной возле Москва-Сити. Среди гостей были Настя Ивлеева, Даня Милохин, Ксения Собчак, Ильдар Джарахов и другие.