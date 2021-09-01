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Каріна Зуєва |

Свадьба в стиле 90-х: Моргенштерн официально женился

Свадьба в стиле 90-х: Моргенштерн официально женился

Эпатажный российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер) официально женился на своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной.

Свадьба 23-летнего музыканта прошла в стиле 90-х — Моргенштерн кричал под окнами 21-летней Дилары, выкупал ее у подружек, а в ЗАГС они отправились на ретроавтомобилях, которые были соответственно украшены.

— Кто куда, а мы жениться, — написано вместо номеров на авто молодоженов.

В качестве свадебного наряда Алишер выбрал ничем не примечательный серый костюм, завершив образ старомодными очками. Невеста же предстала в платье силуэта годе с пышным низом, прическу девушки украшала корона. В качестве свадебных цветов — букет из чупа-чупсов.

В роли тамады выступила телеведущая Ксения Собчак.

Само гуляние прошло на теплоходе, который украшали баннеры с надписью АД — первые буквы имен жениха и невесты. Свадьба Алишера и Дилары завершилась приездом полиции и обыском с собаками.

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году, но встречаться начали лишь спустя год. В 2019 году  влюбленные ненадолго разошлись, но позже опять объявили о своих отношениях.

Признание у возлюбленных также прошло нетрадиционно. Летом Дилара сама предложила рэперу узаконить отношения, однако позже Моргенштерн все же вручил девушке обручальное кольцо, сделав это во время съемок клипа Nominalo.

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Фото: Дилара Зинатуллина

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