Сегодня, 1 сентября, во всех школах страны начинается новый учебный год. Этот день особенно важен для всех первоклассников, поскольку ознаменует начало интересного этапа их жизни.

После яркого и насыщенного лета звездные родители ведут своих детей в первый класс. Среди них — Оля Цибульская, Ирина Билык, Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Маша Ефросинина.

Телеведущая и певица Оля Цибульская на личной странице в Instagram обнародовала фото с сыном Нестором и призналась, что гордится своим мальчиком.

Также звезда добавила, что эмоции от торжества сегодняшнего события просто зашкаливают.

— Пусть мир открывается для тебя и удивляет своими возможностями. Ты можешь все! Мы гордимся очень тобой! Только вчера принесли малыша на руках домой из роддома, а сегодня цепляла бабочку на твою праздничную рубашку! Ты мечтаешь космическими масштабами и сможешь получить все. Сегодня начало! Помни: важно что ты чувствуешь, кто рядом и к чему идешь. Остальное — мелочи, — трогательно написала Оля.

Всех школьников с первым днем осени поздравила певица Ирина Билык. Она поделилась фото сына, который позирует в костюме и с розами в руках.

— Всех детей с первым днем осени — 1 сентября! — лаконично подписала кадр Ира.

Также в первый класс идет дочь комика Юрия Ткача. Он опубликовал фото, на котором Лиза позирует в школьной форме и с большим букетом гипсофил.

— Мы стартанули, пожелайте нам хороших оценок, — написал Юрий Ткач.

Соседкой Лизы за партой станет дочь комика Евгения Кошевого. Сегодня Серафима также идет в первый класс.

— Первоклассница, — подписал кадр Евгений Кошевой.

Не смогла сдержать слез от праздника 1 сентября телеведущая Маша Ефросинина, поскольку сегодня ее сын Александр также стал первоклассником.

Звезда опубликовала серию фото, на котором предстала вместе с сыном и мужем Тимуром.

Маша призналась, что 1 сентября оказалось для нее достаточно стрессовым.

— Наш с Тимуром второй первый класс. Чувства острее и более осознанные! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы ни к черту! Утром обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала из-за своей занятости. В три новых пары туфель сын не влез. Тимур смеется, а Саша волнуется, когда его заберут. Стресс, — рассказала Маша.

Актриса и главная героиня романтического реалити Холостячка Ксения Мишина также отвела сына Платона в школу.

Звезда вспомнила свои школьные годы и призналась, что они вызывают лишь приятные воспоминания и мурашки по коже. Но у Платона пока остались двоякие впечатления от праздника 1 сентября.

— Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней! С праздником, наше будущее! И лично тебе, мой любимый Платон, легкого учебного пути, — написала Мишина.

Певица Слава Каминская вместе с экс-мужем Эдгаром отправила в первый класс сына Леонарда.

Звезда не скрывает, что это событие оказалось достаточно волнующим для нее. Но она уверена, что с успеваемостью у Леонарда все будет замечательно.

— Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына, поэтому, мама счастлива. В общем, в добрый путь, наш прекрасный мальчик, — написала Слава.

Фото: Оля Цибульская, Юрий Ткач, Маша Ефросинина