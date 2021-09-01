Американского рэпера Канье Уэста обвинили в краже логотипа, который он использовал для своих футболок с надписью Donda.

Бренд Infinity G8ds заявил, что музыкант украл у них логотип, поскольку выпустил серию футболок с рисунком в виде звезды Давида. Отличие лишь в том, что в эмблеме Канье убрали знак бесконечности.

Основатели бренда рассказали, что незадолго до инцидента рэпер встречался с ними для того, чтобы обговорить дизайн и идею логотипа. Креативный продюсер Infinity G8ds Рэнди Докинз сказал, что Уэст выражал восхищение их бренду, также он пообещал поддерживать их и сотрудничать с ними.

Незадолго после этого Канье перед своим концертом продавал футболки с надписью Donda и практически идентичным логотипом бренда Infinity G8ds.

Представители бренда опубликовали видео телефонного разговора с рэпером и фото электронного письма, что подтверждает их визит в студию Канье.

В конце августа Канье Уэст выпустил долгожданный альбом Donda, который назвал в честь своей покойной матери. В него вошло 27 треков.

Примечательно то, что альбом, который должен был выйти еще в 2020 году, был опубликован без согласия Уэста. На Apple Music в качестве даты выхода стояло 3 сентября.

Читайте Ким Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом

Источник: Insider