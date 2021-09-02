Гений сошел с ума: Канье Уэст изменил Ким Кардашьян в браке

Популярный артист Канье Уэст изменял своей жене Ким Кардашьян, когда они находились в браке.

В строчках одной из песен Hurricane из нового альбома исполнителя прозвучал намек на то, что он не был верным мужем. Певец начал заводить интрижки после рождения старших детей.

— Эта песня в некотором роде является его признанием во всем, что он сделал неправильно. А также в том, что он несет ответственность за распад их брака, — сообщил источник издания PageSix.

Здесь я веду себя слишком богато / Вот я иду с новой цыпочкой / И я знаю, что правда / Все еще играю после двух детей / Это слишком много, чтобы переварить, когда твоя жизнь всегда движется — поет Канье.

Вышеупомянутая новая цыпочка — это не короткая интрижка с Ириной Шейк.

В песне также упоминается, что 44-летний Уэст борется со злоупотреблением алкоголем.

Гений сошел с ума, очень много рисковал / Анонимный алкоголик, кто самый занятой неудачник?

Развод Кардашьян с Уэстом

В прошлом году Ким Кардашьян и Канье Уэст разошлись из-за непримиримых разногласий.

По словам Кардашьян, в браке с рэпером она чувствовала себя одинокой, поэтому и стала инициатором развода.

Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Однако уже 26 августа Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Donda рэп-исполнителя Канье Уэста в свадебном платье. Концерт певца состоялся на стадионе Soldier Field в Чикаго.