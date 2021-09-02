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Микола Олефіренко |

Ирина Федишин с мужем вакцинировались от Covid-19: Чувствуем себя хорошо

Ирина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин вместе со своим мужем Виталием Човныком вакцинировались от Covid-19. Об этом знаменитость написала в Instagram, выложив фото и видео со львовской поликлиники.

— Укололись первой дозой Pfizer, следующая доза через 21 день. Чувствуем себя хорошо, только немного побаливает место укола. Мои родители уже вакцинировались двумя дозами Astrazeneca, и чувствуют себя нормально, — поделилась подробностями Ирина.

В поликлинику знаменитость пришла в зеленом комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте. Свой образ она дополнила распущенными волосами, черной сумочкой и кожаной курткой.

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Певица также спросила у фанатов, как они относятся к вакцинации. Пользователи Instagram поделились своим мнением:

  • Не планирую вакцинироваться, потому ни одна из этих вакцин не защищает! Не советую.
  • Единственное, что печально — всех заставят это делать и не оставят право выбора тем, кто не хочет.
  • Категорически нет! Вообще удивляюсь людям, которые решились на вакцинацию.
  • Две вакцины уже есть, все отлично!
  • Мы с женой также вакцинировались Pfizer. Уже 2 дозы. Все хорошо.
  • Получила две дозы Pfizer, нормально перенесла.

Ранее певица уже привлекала к себе внимание публики скандалом — магазин, исполнявший песни Ирины Федишин оштрафовали на 114 тыс. грн. По словам знаменитости, владельца магазина предупреждали о возможных последствиях, а также просили приобрести лицензию для законного использования творчества. 

Фото: Ирина Федишин

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