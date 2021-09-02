Украинская певица Ирина Федишин вместе со своим мужем Виталием Човныком вакцинировались от Covid-19. Об этом знаменитость написала в Instagram, выложив фото и видео со львовской поликлиники.

— Укололись первой дозой Pfizer, следующая доза через 21 день. Чувствуем себя хорошо, только немного побаливает место укола. Мои родители уже вакцинировались двумя дозами Astrazeneca, и чувствуют себя нормально, — поделилась подробностями Ирина.

В поликлинику знаменитость пришла в зеленом комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте. Свой образ она дополнила распущенными волосами, черной сумочкой и кожаной курткой.

Певица также спросила у фанатов, как они относятся к вакцинации. Пользователи Instagram поделились своим мнением:

Не планирую вакцинироваться, потому ни одна из этих вакцин не защищает! Не советую.

Единственное, что печально — всех заставят это делать и не оставят право выбора тем, кто не хочет.

Категорически нет! Вообще удивляюсь людям, которые решились на вакцинацию.

Две вакцины уже есть, все отлично!

Мы с женой также вакцинировались Pfizer. Уже 2 дозы. Все хорошо.

Получила две дозы Pfizer, нормально перенесла.

Ранее певица уже привлекала к себе внимание публики скандалом — магазин, исполнявший песни Ирины Федишин оштрафовали на 114 тыс. грн. По словам знаменитости, владельца магазина предупреждали о возможных последствиях, а также просили приобрести лицензию для законного использования творчества.

Фото: Ирина Федишин