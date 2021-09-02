Жену украинского телеведущего Никиты Добрынина и блогера Дашу Квиткову раскритиковали за видео с сыном.

Даша опубликовала семейный ролик, в котором она с мужем и полуторамесячным сыном Львом танцуют. Никита держит малыша на руках.

Не всех подписчиков умилило видео, некоторые отметили, что Добрынин неправильно держит ребенка, да и вообще — ему еще рано быть в таком положении.

Не рано в месяц так держать малыша? Позвоночник еще слабый.

Такое ощущение, что вы очень уставшие, измученные, но заставляете себя снимать и выкладывать видео, поскольку нужно это делать и не пропадать далеко от подписчиков. После этого видео стало жалко вас.

Нельзя ребенка так быстро садить.

Рано еще малыша так держать.

Держать — нормально, но трясти так ребенка в полтора месяца — не очень удачная идея. Но родителями становятся и учатся постепенно. Всем свойственно ошибаться.

Дашенька, очень рано так держать малыша, — пишут пользователи сети.

Сама Квиткова ответила, что у них есть свой педиатр, поэтому советы подписчиков ей не нужны.

Напомним, что Даша Квиткова родила первенца 13 июля. Мальчик появился на свет в 9.51 с весом 3,7 килограммов и ростом 56 сантиметров.

Позже Квиткова рассказала, как прошли ее роды. В своем Instagram блогер опубликовала хронологию событий того дня.

Фото: Даша Квиткова