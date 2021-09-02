Умер знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис. Ему было 96 лет.

Композитор скончался в Афинах после продолжительной болезни. В связи с этим в Греции объявлен трехдневный траур.

Микис Теодоракис написал мелодию к танцу сиртаки, которая прозвучала в фильме Грек Зорба 1964 года.

Композитор родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. Уже в детстве он начал сочинять мелодии, а в 17 лет организовал хор.

Кроме того, он был активным политическим и общественным деятелем. Во время Второй мировой войны Микис участвовал в Движении Сопротивления.

В 1950-ом году окончил Афинскую консерваторию, а в 1959-ом — Парижскую. В том же году вернулся на родину, где организовал оркестр и музыкальное общество. Паралельно с этим занимался политической деятельностью и был депутатом парламента от Единой левой демократической партии.

В 1967-ом году музыку Теодоракиса запретили, а самого композитора отправили в тюрьму, где он провел пять месяцев.

Всю свою жизнь он боролся за общечеловеческие ценности и за демократию в Греции. Также он является автором национального гимна Палестинской Автономии.