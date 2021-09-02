Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается со своей мамой и родным братом.

Певица призналась, что пока не готова озвучить причину конфликта, но отметила, что тема болезненная и она впервые говорит о ней.

— Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова говорить, поскольку рана свежая. Когда это происходит с близкими людьми и когда они такое делают, то обычно очень больно. Но мне хватило понимания, в первую очередь опыта, чтобы просто перестать общаться со своей семьей. Я так скажу, что предательство — это большая боль, — сказала Анастасия.

Исполнительница призналась, что ее мама не видела даже ее сыновей — 6-летнего Гордея и 5-месячного Луку.

— Луку она не видела, да и Гордея, если посчитать, то за весь период — максимум раз пять. Наверное, очень занятой человек, — сказала Приходько.

Артистка призналась, что с родным братом у нее всегда были сложные отношения.

— Да, у него есть семья. Он живет с мамой, женой и ребенком, — сказала Анастасия.

В конце августа Анастасия Приходько впервые показала лицо своего младшего сына Луки. Тогда мальчику исполнилось пять месяцев.

Напомним, что Анастасия Приходько родила третьего ребенка 25 марта 2021 года. Однако о беременности артистки общественность узнала уже после того, как мальчик появился на свет.

Также у певицы есть старшая дочь Нанна от первого брака и сын Гордей.

Источник: Зірковий шлях

Фото: Анастасия Приходько