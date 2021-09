Канадский певец The Weeknd отказался от номинации на музыкальной премии Грэмми 2022.

Несмотря на то, что его трек Save Your Tears стал очень популярным и лидировал в мировых топ-чартах, артист все равно не сможет забрать статуэтку.

Причиной стало то, что в 2020 году Американская академия звукозаписи не номинировала The Weekend ни в одной из категорий.

Организаторы премии проигнорировали хит певца Blinding Lights, который достиг первого места в чартах более 30-ти стран и, который был в рейтинге Billboard Hot 100 в течение всего года.

После этого The Weeknd объявил бойкот Грэмми за предвзятость ее организаторов. Артист отметил коррумпированность церемонии и сказал, что больше не будет выступать на мероприятии.

По данным иностранных СМИ причиной конфликта стало еще и то, что организаторов Грэмми не устроило решение артиста выступить не на церемонии награждения, а в перерыве Супербоула.

Инсайдеры утверждают, что именно поэтому певца лишили всех номинаций.

Сейчас The Weeknd работает над новым пятым альбомом, название которого пока держит в тайне. Недавно артист презентовал клип на песню Take My Breath.

Главной идеей видео является предупреждение об эпилепсии. Режиссером ролика выступил Майкл Лембек.

Источник: Hits Daily Double