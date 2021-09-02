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Валентина Чорна |

The Weeknd отказался от номинации на Грэмми 2022

The Weeknd

Канадский певец The Weeknd отказался от номинации на музыкальной премии Грэмми 2022.

Несмотря на то, что его трек Save Your Tears стал очень популярным и лидировал в мировых топ-чартах, артист все равно не сможет забрать статуэтку.

Причиной стало то, что в 2020 году Американская академия звукозаписи не номинировала The Weekend ни в одной из категорий.

Организаторы премии проигнорировали хит певца Blinding Lights, который достиг первого места в чартах более 30-ти стран и, который был в рейтинге Billboard Hot 100 в течение всего года.

После этого The Weeknd объявил бойкот Грэмми за предвзятость ее организаторов. Артист отметил коррумпированность церемонии и сказал, что больше не будет выступать на мероприятии.

По данным иностранных СМИ причиной конфликта стало еще и то, что организаторов Грэмми не устроило решение артиста выступить не на церемонии награждения, а в перерыве Супербоула.

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Инсайдеры утверждают, что именно поэтому певца лишили всех номинаций.

Сейчас The Weeknd работает над новым пятым альбомом, название которого пока держит в тайне. Недавно артист презентовал клип на песню Take My Breath.

Главной идеей видео является предупреждение об эпилепсии. Режиссером ролика выступил Майкл Лембек.

Источник: Hits Daily Double

Фото: Getty Images

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