Внучка украинской певицы Софии Ротару показала, как они с семьей проводят время в Италии.

19-летняя София поделилась снимком, на котором запечатлена вместе со своей звездной бабушкой, мамой Светланой и папой Русланом.

74-летняя Ротару позирует сидя на ступеньках, на ней длинное черное платье-вышиванка. Образ артистка завершила солнцезащитными очками. Рядом возле исполнительницы сидит ее невестка и стоит сын. Также в кадр попала фигура Папы Римского.

— Семья, — лаконично подписала фото София.

Снимок сделан в старинном городе Пьетрасанта, который расположен на побережье северной Тосканы в Италии.

Пользователи сети восхитились семейным кадром, оставив немало положительных комментариев.

Любимейшая София Михайловна.

Самое главное в жизни — семья. Любите и берегите друг друга. Будьте счастливы!

Восхищение, любование. Всех люблю. Красивые, достойные.

Прекрасная семья, — пишут подписчики.

Ранее мы писали, что София Ротару прокатилась на велосипеде. Сын исполнительницы, музыкальный продюсер Руслан поделился кадром с семейной прогулки.

В кадре артистка предстала на трехколесном женском велосипеде с корзиной. Поклонники певицы пришли в восторг от того, как активно она проводит свое свободное время.

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Фото: София Ротару