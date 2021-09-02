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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

В платье-вышиванке и очках: София Ротару с семьей прогулялась по Италии

Софія Ротару

Внучка украинской певицы Софии Ротару показала, как они с семьей проводят время в Италии.

19-летняя София поделилась снимком, на котором запечатлена вместе со своей звездной бабушкой, мамой Светланой и папой Русланом.

74-летняя Ротару позирует сидя на ступеньках, на ней длинное черное платье-вышиванка. Образ артистка завершила солнцезащитными очками. Рядом возле исполнительницы сидит ее невестка и стоит сын. Также в кадр попала фигура Папы Римского.

— Семья, — лаконично подписала фото София.

Снимок сделан в старинном городе Пьетрасанта, который расположен на побережье северной Тосканы в Италии.

Пользователи сети восхитились семейным кадром, оставив немало положительных комментариев.

  • Любимейшая София Михайловна.
  • Самое главное в жизни — семья. Любите и берегите друг друга. Будьте счастливы!
  • Восхищение, любование. Всех люблю. Красивые, достойные.
  • Прекрасная семья, — пишут подписчики.

Ранее мы писали, что София Ротару прокатилась на велосипеде. Сын исполнительницы, музыкальный продюсер Руслан поделился кадром с семейной прогулки.

В кадре артистка предстала на трехколесном женском велосипеде с корзиной. Поклонники певицы пришли в восторг от того, как активно она проводит свое свободное время.

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Фото: София Ротару

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