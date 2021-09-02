Внучка украинской певицы Софии Ротару показала, как они с семьей проводят время в Италии.
19-летняя София поделилась снимком, на котором запечатлена вместе со своей звездной бабушкой, мамой Светланой и папой Русланом.
74-летняя Ротару позирует сидя на ступеньках, на ней длинное черное платье-вышиванка. Образ артистка завершила солнцезащитными очками. Рядом возле исполнительницы сидит ее невестка и стоит сын. Также в кадр попала фигура Папы Римского.
— Семья, — лаконично подписала фото София.
Снимок сделан в старинном городе Пьетрасанта, который расположен на побережье северной Тосканы в Италии.
Пользователи сети восхитились семейным кадром, оставив немало положительных комментариев.
- Любимейшая София Михайловна.
- Самое главное в жизни — семья. Любите и берегите друг друга. Будьте счастливы!
- Восхищение, любование. Всех люблю. Красивые, достойные.
- Прекрасная семья, — пишут подписчики.
Ранее мы писали, что София Ротару прокатилась на велосипеде. Сын исполнительницы, музыкальный продюсер Руслан поделился кадром с семейной прогулки.
В кадре артистка предстала на трехколесном женском велосипеде с корзиной. Поклонники певицы пришли в восторг от того, как активно она проводит свое свободное время.
Фото: София Ротару