Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свои отношения с исполнителем Валерием Меладзе, после того как в одном из интервью он назвал ее “фриком”.

По словам певицы, Меладзе лично перед ней не извинился, однако она слышала, что он жалеет о сказанном.

— Знаете, я слышала, что он жалеет о том, что сказал. Он сказал одному из телевизионных продюсеров, что жалеет, но сам мне не позвонил. Я думаю, что со временем мы помиримся. Но мы и не ссорились, понимаете? — сказала Полякова.

Артистка подчеркнула, что она за то, чтобы люди друг друга не обесценивали.

— Иногда и артисты, и великие артисты, и вообще люди обесценивают друг друга, чтобы как-то вознестись. Однако нельзя давать себя в обиду. Девочки, я всегда говорю, что не нужно молчать, сразу бейте в лицо, как сказала бы моя дочь Алиса, — подчеркнула Оля.

В начале июля в интервью Ксении Собчак Валерий Меладзе назвал Олю Полякову “фриком”, кроме того, он сравнил артистку с Сергеем Зверевым.

В свою очередь Полякова записала видеоответ Меладзе, в котором жестко отреагировала на комментарии в ее сторону. Артистка задала ряд откровенных вопросов, адресованных братьям Меладзе. Среди них — почему артисты, успевая работать как на российском, так и на украинском рынке, отказываются афишировать свою позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крымского полуострова.

Фото: Оля Полякова

Источник: Зірковий шлях