С американской певицы Бритни Спирс сняли все обвинения по делу об избиении домработницы.

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против артистки из-за недостатка доказательств. Об этом заявил адвокат звезды Мэтью Розенгарт.

— По словам прокурора, инцидент был крайне незначительным, не было никаких ударов и, очевидно, никаких травм у домработницы звезды. Как я уже заявлял ранее, это было не чем иным, как раздутой сенсацией для бульварных газет. Мы рады, что окружной прокурор поступил правильно, — прокомментировал адвокат.

Также адвокат хочет, чтобы в будущем СМИ с большим уважением относились к Бритни Спирс.

Напомним, что 16 августа домработница звезды заявила, что у них произошла ссора. По словам женщины, Бритни якобы выбила телефон у нее из рук, а затем ударила.

Домработница написала заявление в полицию, указав на повреждение защитной пленки телефона.

Впоследствии адвокат певицы Мэтью Розенгарт опроверг все обвинения и обвинил прессу в раздувании скандала. Сама певица ситуацию не комментировала.

Недавно отец Бритни Спирс заявил о серьезных психических расстройствах дочери. Джейми Спирс заметил, что борьба исполнительницы с зависимостями и психическими болезнями гораздо серьезнее, чем все думают.

Он отрицает, что был причастен к употреблению запрещенных препаратов Бритни и считает, что заслуживает похвалы за свою работу опекуном.

В начале августа Джеймс Спирс отказался от опекунства над своей дочерью и роли распорядителя ее имуществом. Звезда находилась под опекой отца с 2008 года.