Украинский актер и комик Юрий Ткач отдал свою дочь Лизу в частную школу в Киеве. За обучение в первом классе звездный папа будет платить 16 тыс. грн ежемесячно.

То есть год обучения будет стоить родителям Лизы 144 тыс. грн.

Супруга актера Виктория объяснила, что в государственной школе из-за большого потока детей страдает качество обучения.

— Количество детей превышает возможности наших государственных школ. Когда в классе 30-40 учеников — очень сложно донести каждому ребенку информацию, которую изучают по данному предмету, — сказала Виктория.

Зато в первом классе Лизы только 16 учеников. Виктория Ткач добавила, что в учебном заведении хорошее питание и круглосуточная охрана.

— Они закупают все товары, которые нужны для учебы — ручки, тетради. Мы приходим в школу с формой и рюкзаком. Там отличное питание, охрана 24/7, — сказала Виктория.

Также в школе нет строгого требования — носить школьную форму, поскольку детям дают свободу самовыражения в одежде.

— Строгой школьной формы у нас нет. Как сказал нам директор, это их свобода выбора, они могут ходить так, как им будет комфортно и удобно, — отметила жена Юрия Ткача.

Сама Лиза с нетерпением ждала начало учебного года, уроки физкультуры и знакомство с одноклассниками.

Кстати, соседкой девочки за партой стала Серафима — младшая дочь комика Евгения Кошевого.

Фото: Юрий Ткач

Источник: Звездный путь