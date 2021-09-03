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Валентина Чорна |

Кристен Стюарт пришла на Венецианский фестиваль в пижаме от Channel

Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на 78-м Венецианском международном кинофестивале в пижаме от бренда Channel.

Для дефиле по красной дорожке звезда выбрала атласный костюм светло-бирюзового цвета с кружевом и черным бантом спереди.

Свой образ Кристен дополнила ожерельем на шее и белыми туфлями-лодочками.

Кристен Стюарт

На Венецианском кинофестивале актриса появилась с режиссером Пабло Ларраином.

Они вместе представляют фильм Спенсер: Тайна принцессы Дианы, где Кристен Стюарт исполнила главную роль.

Сюжет фильма разворачивается в 1991 году во время рождественских каникул принцессы Дианы.

Она вместе с королевской семьей проводит их в Сандрингемском дворце, который расположен в Норфолке.

Там Диана решает, что пора изменить свою жизнь и разорвать брак с принцем Чарльзом, у которого был роман с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз.

Ожидается, что в Украине фильм Спенсер выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

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Напомним, что Венецианский кинофестиваль 2021 проходит в традиционном формате на острове Лидо. Мероприятие продлится до 11 сентября.

Основной состав жюри Венецианского кинофестиваля возглавил режиссер Пон Чжун Хо, обладатель премии Оскар за фильм Паразиты.

Украину на фестивале представят сразу три фильма: Отражение (реж. Валентин Васянович), Носорог (реж. Олег Сенцов) и Цензорка (реж. Петер Керекеш).

Фото: Getty Images

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