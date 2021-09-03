Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что мечтает о свадьбе в Лас Вегасе, а также хочет заняться любовью в космосе.

Звезда обнародовала свой список желаний, однако заранее попросила не удивляться ему.

— Не бойтесь своих желаний. Часто за навязанным окружением мнением мы теряем себя и свои хочу. С детства нам говорят: это плохо, то нельзя, за это накажут, этого не делай, подумай, что скажут люди. Именно сейчас время выпустить наружу свои желания, — написала Alyona Alyona в Instagram.

Первое желание в списке рэп-исполнительницы — свадьба в Лас Вегасе. Артистка отметила, что не хочет миллиона гостей и традиционного застолья, а просто вчетвером покорить на кабриолете яркий город.

Alyona Alyona призналась, что хочет прыгать на кровати до тех пор, пока она не сломается, поскольку это желание всегда было под запретом.

Также звезда мечтает о совместной песне с американским рэпером Эминемом, обняться с пандой и купить кофе, не выходя из розового кабриолета.

Есть в списке звезды и интимное желание — заняться любовью в невесомости.

— Хочется почувствовать, как это, — отметила Alyona Alyona.

Звезда подчеркнула, что важно не перепутать, где желания, а где демоны.

В конце июня Alyona Alyona рассказала, что переезжает жить к парню, однако личность его так и не раскрыла. Позже в СМИ появилась информация, что исполнительница встречается с начинающим рэпером и блогером по имени Денис, который снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.

Также ранее певица говорила, что ее молодой человек — блогер.

Фото: Alyona Alyona