Победительница романтического реалити Холостяк 5 Марина Кищук вышла замуж.

Избранником девушки стал программист Олег Ивонин.

На личной странице в Instagram Марина поделилась видео со свадьбы, которая состоялась в Одессе.

Для празднования важного события невеста выбрала белоснежное платье с пышной юбкой, длинной фатой и декольте от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Свой образ Марина дополнила нежным колье, серьгами и элегантной прической.

— Господи, это был самый волшебный день моей жизни. Я так благодарна всем, кто стал частью моего счастья, — написала Марина.

Молодожены отпраздновали свою свадьбу в роскошном ресторане, который был украшен в бело-голубых цветах.

А в любви друг другу они признались у праздничной арки, которая стояла на фоне моря.

Марина и Олег познакомились полгода назад в компании общих друзей на острове Бали. Предложение своей любимой Олег сделал в конце июня в одном из ресторанов в Дубае.

Напомним, что Марина Кищук победила в романтическом реалити Холостяк 5, где главным героем был футболист Сергей Мельник.

После финала шоу пара встречалась полгода, но потом они разошлись из-за отношений на расстоянии.

На тот момент Мельник жил в Беларуси, где играл за местный футбольный клуб, а Марина осталась в Украине.

Фото: Марина Кищук