Танцор из балета Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого жестоко побили, рассказал о своем состоянии и обратился к хейтерам.

Парень опубликовал видео, в котором показал себя на 17-й день после комы. Он не просто стоит на ногах, но и выступает на Ukrainian Fashion Week 2021.

— Сегодня 17-й день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера в рамках UFW, — написал Гончаренко в Instagram.

Евгений подчеркнул, что он сильнее, чем могли себе представить его хейтеры.

— Конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити, — сказал он.

Также Гончаренко отметил, что предстоит еще много месяцев реабилитации, но все непременно будет хорошо.

— Дальше — больше, дальше — лучше, — подытожил танцор.

Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой жестоко избил сотрудник УГО. Парню сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

16 августа Евгений Гончаренко вышел из комы, позже его перевели из реанимации в обычную палату.

Танцор признался, что сильно потерял в весе за время лечения. На восстановление тратилось много энергии, и он сбросил 13 кг.

Фото: Евгений Гончаренко