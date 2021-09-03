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Валентина Чорна |

Украинское кино стало крутым: Виктория Тигипко об ОМКФ, стартапах и первом миллионе

Вікторія Тігіпко

Украинский предприниматель и общественный деятель Виктория Тигипко рассказала о состоянии украинского кинематографа, а также призналась, как заработала свой первый миллион.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV она ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Виктория знает пять языков, а сильными качествами своего характера считает уверенность, упорство и результативность.

Состояние украинского кино Тигипко оценивает в шесть баллов из десяти.

Виктория уже 12 лет является президентом Одесского международного кинофестиваля, поэтому с уверенностью сказала, что за это время украинский кинематограф сильно изменился.

— Украинский кинематограф стал крутым. Каждый год все больше классных картин. Горжусь тем, что мы изменили фокус на украинское кино, — добавила она.

В этом году организация ОМКФ обошлась в 40 млн грн, из которых 20% — это государственные средства.

На фестивале Викторию больше всего поразил фильм Стоп Земля, режиссером которого является Екатерина Горностай.

Она уверена, что уже через несколько лет украинское кино сможет получить премию Оскар.

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Тигипко призналась, что почувствовала себя состоятельной в 25 лет, а свой первый миллион заработала — плодотворно работая с утра до ночи.

— Я работала с утра до ночи с инфраструктурными крутыми объектами. Представляла в Украине серьезные мировые бренды, — отметила Виктория.

Виктория ездит на Audi Q8, а также коллекционирует произведения современного искусства. Самой дорогой картиной в ее коллекции является работа Александра Ройтбурда, которая стоила несколько десятков тысяч долларов.

По словам Тигипко, наибольшую сумму денег в своей жизни она потратила на стартапы — 75 млн грн.

В Украине она хотела бы повлиять на систему обучения и систему защиты здоровья.

Фото: Виктория Тигипко

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