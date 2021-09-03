Украинский предприниматель и общественный деятель Виктория Тигипко рассказала о состоянии украинского кинематографа, а также призналась, как заработала свой первый миллион.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV она ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Виктория знает пять языков, а сильными качествами своего характера считает уверенность, упорство и результативность.

Состояние украинского кино Тигипко оценивает в шесть баллов из десяти.

Виктория уже 12 лет является президентом Одесского международного кинофестиваля, поэтому с уверенностью сказала, что за это время украинский кинематограф сильно изменился.

— Украинский кинематограф стал крутым. Каждый год все больше классных картин. Горжусь тем, что мы изменили фокус на украинское кино, — добавила она.

В этом году организация ОМКФ обошлась в 40 млн грн, из которых 20% — это государственные средства.

На фестивале Викторию больше всего поразил фильм Стоп Земля, режиссером которого является Екатерина Горностай.

Она уверена, что уже через несколько лет украинское кино сможет получить премию Оскар.

Тигипко призналась, что почувствовала себя состоятельной в 25 лет, а свой первый миллион заработала — плодотворно работая с утра до ночи.

— Я работала с утра до ночи с инфраструктурными крутыми объектами. Представляла в Украине серьезные мировые бренды, — отметила Виктория.

Виктория ездит на Audi Q8, а также коллекционирует произведения современного искусства. Самой дорогой картиной в ее коллекции является работа Александра Ройтбурда, которая стоила несколько десятков тысяч долларов.

По словам Тигипко, наибольшую сумму денег в своей жизни она потратила на стартапы — 75 млн грн.

В Украине она хотела бы повлиять на систему обучения и систему защиты здоровья.

Фото: Виктория Тигипко