Народная артистка Украины Тина Кароль восхитила поклонников новым фото.
Певица поделилась снимком, на котором позирует в черном платье с высоким разрезом от бренда LaBourjoisie. Исполнительница не стала ничего писать под публикацией, оставив лишь хештег со словом красиво.
Подписчики отметили, что этот образ очень идет 36-летней Тине Кароль и назвали ее черной королевой.
- Скоро ты станешь совсем черной.
- Черная королева.
- Белая королева стала черной.
- Эстетический шок.
- Лана Дель Рей по-украински.
- Сильно красивая.
- Самая лучшая.
- Невероятная, красивая, божественная.
- Тина как блесна, которую хочется проглотить.
- Нереальная красавица, — пишут поклонники артистки.
Ранее мы писали, что Тина Кароль призналась, что мечтала быть похожей на Софию Ротару. Об этом певица сообщила во время концерта в рамках награждения Национальная легенда.
Со сцены артистка обратилась к Ротару и сказала, что является ее давней поклонницей.
Тина Кароль отметила, что София уже известна полстолетия, а ее творчество — это не просто аудиодорожка, а саундтрек к жизням миллионов людей. Также она подчеркнула, что Ротару ассоциируется со многими вещами.
Фото: Антон Кулаковский