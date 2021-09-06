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Каріна Зуєва |

Черная королева: поклонники Тины Кароль восхитились ее новым фото

Тина Кароль

Народная артистка Украины Тина Кароль восхитила поклонников новым фото.

Певица поделилась снимком, на котором позирует в черном платье с высоким разрезом от бренда LaBourjoisie. Исполнительница не стала ничего писать под публикацией, оставив лишь хештег со словом красиво.

Подписчики отметили, что этот образ очень идет 36-летней Тине Кароль и назвали ее черной королевой.

  • Скоро ты станешь совсем черной.
  • Черная королева.
  • Белая королева стала черной.
  • Эстетический шок.
  • Лана Дель Рей по-украински.
  • Сильно красивая.
  • Самая лучшая.
  • Невероятная, красивая, божественная.
  • Тина как блесна, которую хочется проглотить.
  • Нереальная красавица, — пишут поклонники артистки.

Ранее мы писали, что Тина Кароль призналась, что мечтала быть похожей на Софию Ротару. Об этом певица сообщила во время концерта в рамках награждения Национальная легенда.

Со сцены артистка обратилась к Ротару и сказала, что является ее давней поклонницей.

Тина Кароль отметила, что София уже известна полстолетия, а ее творчество — это не просто аудиодорожка, а саундтрек к жизням миллионов людей. Также она подчеркнула, что Ротару ассоциируется со многими вещами.

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Фото: Антон Кулаковский

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