Джоли обвинила Вайнштейна в попытке изнасилования, но продюсер все отрицает

Голливудская актриса Анджелина Джоли выступила с обвинениями в домогательствах в сторону продюсера Харви Вайнштейна, который сейчас отбывает свой 23-летний срок в тюрьме за изнасилование.

К слову, продюсера в домогательствах обвинило множество актрис. Но вот спустя время после очередного суда Вайнштейн сделал заявление через своих помощников именно насчет Джоли. Продюсер всячески опровергает свою связь со звездой.

Анджелина Джоли заявила, что Харви пытался изнасиловать ее. Актрисе тогда был всего 21 год.

— Мне предельно ясно, что это было сделано для увеличения продаж книги Анджелины. Нападения никогда не было, как не было и его попытки. Это наглая ложь и рекламный кликбейт. Вы — Анджелина Джоли, я уверен, что все мужчины и женщины в мире проявляют к вам интерес. На тебя нападает весь мир? — заявили от имени продюсера его помощники порталу TMZ.

Обвинения Джоли в сторону Вайнштейна

Впервые Анджелина Джоли рассказала о своем опыте работы с Харви Вайнштейном в электронном письме для New York Times в 2017 году.

— У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в юности, и в результате я решила никогда больше не работать с ним и предупреждать других, когда они собираются это сделать. Такое поведение по отношению к женщинам в любой сфере, в любой стране недопустимо, — написала тогда актриса.

Затем в интервью для издания The Guardian Джоли более подробно рассказала о ситуации 1998 года. Тогда актриса снималась в фильме Играя от сердца. По словам Анджелины Джоли, Вайнштейн попытался напасть на нее, когда они остались наедине, но ей удалось сбежать. В 2004 году актрисе предложили роль в картине Авиатор, но она от нее отказалась, так как узнала, что над лентой будет работать Вайнштейн.

Секс-скандал с Харви Вайнштейном

С октября 2017 года продюсера Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах около 80 женщин.

Среди тех, кто выдвинул обвинения, были известные актрисы Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли, Ева Грин, Лена Хиди, Памела Андерсон и модель Кара Делевинь.

А 4 февраля 2020 года Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.