Утром субботы, 11 сентября, в Киеве на 92-м году жизни скончался художник, архитектор, ученый и педагог Флориан Юрьев.

Об этом рассказал режиссер и публицист Алексей Радинский в комментарии одному из СМИ.

— Это произошло в кругу друзей. Он долго и тяжело болел, — сказал Радинский.

Кто такой Флориан Юрьев

Юрьев родился в городе Киренск Иркутской области России 11 августа 1929 года. Закончил Иркутское училище искусств, Киевский художественный институт, аспирантуру Московского полиграфического института и докторантуру Львовского полиграфического института им. Ивана Федорова.

Кроме того, он играл на скрипке, чему обучался у лучших мастеров Украины, России, Италии, а также США. В частности, его учителями были выдающиеся украинские композиторы Андрей Штогаренко и Юдифь Рожавская. Юрьев также обучался в Киевской консерватории вокалу, где его педагогом был заслуженный деятель искусств Украины Александр Гродзинский.

С 1956 по 1976 год он работал архитектором института Киевпроект, который впоследствии и возглавил. С 1976 по 1991 год Юрьев преподавал в Украинском полиграфическом институте имени Ивана Федорова, где воспитал более трехсот студентов.

В 1991 году он был назначен научным сотрудником в Институте экогигиены и токсикологии имени Л.И. Медведя Национальной академии медицинских наук Украины, где и проработал до своей смерти.

Фото: Википедия