Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

За сутки удалось эвакуировать более 7 тыс. человек — Верещук

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Евакуація з Енергодару

В воскресенье, 20 марта, из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего удалось эвакуировать 7 295 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • Из города Мариуполь в Запорожье за ​​сегодня прибыли 3 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.

По словам Верещук, к эвакуации мариупольцев из Бердянска было привлечено 11 автобусов, которые уже сейчас доехали в город Запорожье.

– Завтра утром планируем отправить в направлении Мариуполя еще 5 десятков автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27, – сказала Верещук.

Следует отметить, что в Бердянске действует горячая линия. На нее можно обращаться для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье:

  • +38 097 551 59 17
  • +38 050 439 75 29
  • 3 62 76 и 3 52 52

Киевская область

  • из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек
  • из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1 310 человек
  • из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками

Харьковская область

Из города Харьков удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань. Вместе с тем, была сорвана доставка помощи в поселок Мала Рогань.

Читайте
Ни одного коридора за все время войны: мэр Чернигова о гуманитарной катастрофе в городе

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка