В воскресенье, 20 марта, из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего удалось эвакуировать 7 295 человек.
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- Из города Мариуполь в Запорожье за сегодня прибыли 3 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.
По словам Верещук, к эвакуации мариупольцев из Бердянска было привлечено 11 автобусов, которые уже сейчас доехали в город Запорожье.
– Завтра утром планируем отправить в направлении Мариуполя еще 5 десятков автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27, – сказала Верещук.
Следует отметить, что в Бердянске действует горячая линия. На нее можно обращаться для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье:
- +38 097 551 59 17
- +38 050 439 75 29
- 3 62 76 и 3 52 52
Киевская область
- из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек
- из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1 310 человек
- из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками
Харьковская область
Из города Харьков удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань. Вместе с тем, была сорвана доставка помощи в поселок Мала Рогань.