В воскресенье, 20 марта, из 7 гуманитарных коридоров сработало 4. Всего удалось эвакуировать 7 295 человек.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Из города Мариуполь в Запорожье за ​​сегодня прибыли 3 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.

По словам Верещук, к эвакуации мариупольцев из Бердянска было привлечено 11 автобусов, которые уже сейчас доехали в город Запорожье.

– Завтра утром планируем отправить в направлении Мариуполя еще 5 десятков автобусов из Запорожья. Основное место для посадки в эти автобусы в Бердянске – площадь перед городским спорткомплексом в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 27, – сказала Верещук.

Следует отметить, что в Бердянске действует горячая линия. На нее можно обращаться для получения помощи по временному размещению и эвакуации в Запорожье:

+38 097 551 59 17

+38 050 439 75 29

3 62 76 и 3 52 52

Киевская область

из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек

в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1 310 человек

в Бровары эвакуировали 1 310 человек из города Бородянка в город Белая Церковь эвакуация была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками

Харьковская область

Из города Харьков удалось доставить гуманитарную помощь в поселок Рогань. Вместе с тем, была сорвана доставка помощи в поселок Мала Рогань.