Кто получит награду лучшего игрока по версии ФИФА? (ГОЛОСОВАНИЕ)

ФИФА вручит награду лучшего игрока планеты 24 сентября в Лондоне.
ФИФА во время церемонии в Лондоне 24 сентября вручит награду лучшему игроку года.
В этом году в тройку претендентов не попал форвард каталонской Барселоны Лионель Месси, зато в нее вошли Криштиану Роналду (Ювентус), Лука Модрич (Реал Мадрид) и Мохаммед Салах (Ливерпуль).
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Также с 55-ти кандидатов будет названа символическая сборная года.
Церемония состоится в 21:30 по киевскому времени.
Факты ICTV предлагают вам выбрать того, кто больше заслуживает получить награду от ФИФА.
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