Результаты и видео матчей 9-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли девятый тур. Открывали тур в Мариуполе матчем Мариуполь – Александрия, который завершился в пользу подопечных Александра Бабича со счетом 1:0.

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А вот Динамо в воскресенье прервало безвыигрышную серию. Киевляне разгромили дома черниговской Десну – 4:0. Зато луганская Заря неожиданно уступила полтавской Ворскле, а донецкий Шахтер не испытал трудностей в матче против одесского Черноморца.

Мариуполь — Александрия – 1:0

Голы: Фомин, 8

Львов — Карпаты – 1:1

Голы: Дуарте, 78 – Мякушко, 74

Арсенал-Киев — Олимпик – 1:3

Голы: Гринь, 58 – Вакуленко, 16 Гришко, 64 Дегтярев, 82

Динамо Киев — Десна – 4:0

Голы: Бурда, 45+1 Вербичи, 67 Кендзера, 74 Цыганков, 87

Шахтер — Черноморец – 3:0

Голы: Мораес, 57 Трубочкин, 63 (Авт.) Тайсон, 82

Ворскла — Заря – 2:1

Голы: Ребенок, 65 Прийма, 90 + 1 (Авт.) – Караваев, 70

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK