Результаты и видео матчей 9-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 9-го тура украинской Премьер-лиги.
Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли девятый тур. Открывали тур в Мариуполе матчем Мариуполь – Александрия, который завершился в пользу подопечных Александра Бабича со счетом 1:0.
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А вот Динамо в воскресенье прервало безвыигрышную серию. Киевляне разгромили дома черниговской Десну – 4:0. Зато луганская Заря неожиданно уступила полтавской Ворскле, а донецкий Шахтер не испытал трудностей в матче против одесского Черноморца.
Мариуполь — Александрия – 1:0
Голы: Фомин, 8
Львов — Карпаты – 1:1
Голы: Дуарте, 78 – Мякушко, 74
Арсенал-Киев — Олимпик – 1:3
Голы: Гринь, 58 – Вакуленко, 16 Гришко, 64 Дегтярев, 82
Динамо Киев — Десна – 4:0
Голы: Бурда, 45+1 Вербичи, 67 Кендзера, 74 Цыганков, 87
Шахтер — Черноморец – 3:0
Голы: Мораес, 57 Трубочкин, 63 (Авт.) Тайсон, 82
Ворскла — Заря – 2:1
Голы: Ребенок, 65 Прийма, 90 + 1 (Авт.) – Караваев, 70
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK