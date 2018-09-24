Определены победители третьих спортивных игр с препятствиями ЕБШ GAMEZ 2018

В третьих спортивных играх с препятствиями нового формата ЕБШ GAMEZ 2018 победителями стали шестеро спортсменов.

В этом году игры состоялись в одесском Дворце Спорта. Длина полосы препятствий составила 100 м с максимальной высотой 6 м. По информации организатора игр и основателя спортхаба ЕБШ Юлии Шум, следующие соревнования планируются весной 2019 в Киеве. Уже начата подготовка к их организации. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на организаторов мероприятия.

Шестеро участников, которые быстрее всех прошли сложные испытания на полосе препятствий, получили медали ЕБШ GAMEZ 2018, подарки от спортхаба ЕБШ и партнеров мероприятия. Победитель прошлых ЕБШ GAMEZ 2017, Александр Погребняк, тренер по функциональному тренингу и чемпион по тайскому боксу, в этих играх занял второе место, уступив первенство Роману Онищенко, Кроссфит атлету. Третье место среди мужчин занял Герман Кононов (Кроссфит атлет, работает в IT).

Среди женщин призовые места распределили: 1-е место – Татьяна Вицуп (хореограф-постановщик и тренер по танцам); 2-е – Маргарита Кривко (ранее профессионально занималась легкой атлетикой, участвует в марафонах); 3-е – Валентина Фомишкина (тренер и основатель фитнес-студии Bodyzone, призер трейлраннинг соревнований).

– Эмоции, когда преодолеваешь эту грандиозную полосу, были классные! Я не верил, что смогу, хотя нагрузки в моих тренировках очень приличные, – поделился впечатлениями победитель Роман Онищенко.

ЕБШ GAMEZ – всеукраинские масштабные игры с препятствиями нового формата. Эти соревнования комбинируют сложные коварные задания на проверку силы, выносливости и ловкости. Присутствует набор классических спортивных упражнений – подъем веса, отжима, прыжки и прочее. Подобные игры проводятся в других странах, в них могут принимать участие не только профессиональные спортсмены, но и энтузиасты, которые ведут активный образ жизни. На ЕБШ GAMEZ также мог зарегистрироваться любой желающий.

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В этом году в играх ЕБШ GAMEZ полосу препятствий преодолевали 46 спортсменов: 33 парня и 13 девушек. Боролись за медали в том числе чемпионы Украины и Европы в различных видах спорта. Важный момент организации игр – бесплатные тренировочные классы для подготовки к соревнованиям. Но, по условиям соревнований, до начала игр сам набор препятствий держится в секрете.

Соревнования длились 12 часов, в течение которых участники прошли два этапа: квалификация и финал. Все началось с прыжков по наклоненным подиумам, балансировка между боксерскими грушами, рукоходов, пегбордив и канатов. Эту трассу преодолели шесть юношей и трое девушек, другие участники выбыли из соревнования. Финалистов ждали более сложные силовые задачи: Air Bike, упражнения с гирями, Slamball, Бэрпи с прыжками через тумбу, тренажер для плотины.

– Мы волновались за участников игр, чтобы все остались в игре после того, как впервые увидят полосу препятствий перед стартом. Все задачи мы придумываем самостоятельно, готовимся и тестируем их на себе. Планируем, чтобы этот проект перерос в грандиозное спортивное шоу и покорил сердца поклонников спорта и активного образа жизни, – поделилась планами по развитию игр Юлия Шум.

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