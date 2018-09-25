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Конор сломает ему череп! Отец МакГрегора сделал смелое заявление

Отец ирландского бойца Конора МакГрегора уверен в победе своего сына над российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Отец ирландского бойца и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора Тони поделился ожиданиями от предстоящего боя его сына с чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым.

— Я абсолютно уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде. Другого быть не может – Хабиб не доживет до второго раунда. Он не сможет конкурировать с моим сыном ни в скорости, ни в точности, ни в мощности. Думаю, Конор сломает ему череп, – сказал Тони.

Также Тони МакГрегор добавил: “Конор в отличной физической форме, его сила невероятная, а Хабиб слишком медленный. Он – любитель. Я не знаю, как он дошел до такого уровня”.

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Ранее стали известны правила в реванше Мейвезера и МакГрегора.

Фото: thenotoriousmma

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