Шевченко вызвал 8 легионеров на матче против Италии и Чехии

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со списком легионеров на ближайшие матчи против Италии и Чехии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 8-ми футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах, на матче против Чехии в Лиге наций и контрольный поединок против Италии.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

В основной список попали Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Василий Кравец (Луго, Испания), Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Резервный список: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Селезнев (Акхисар, Турция), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Напомним, что сборная Украины 10-го октября проведет товарищеский матч против Италии, а 16 октября команду Андрея Шевченко ждет встреча с Чехией в 3-м туре Лиги наций.

Напомним, в стартовых матчах Лиги наций подопечные Шевченко победили Чехию и Словакию.

Фото: ФФУ/Павел Курбанов.