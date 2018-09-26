Где смотреть Ливерпуль — Челси

Прямую трансляцию матча третьего тура Кубка лиги между Ливерпулем и Челси покажет телеканал Матч ТВ.
В третьем раунде Кубка футбольной лиги Ливерпуль дома примет Челси. Матч пройдет 26 сентября в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
Начало матча в 21:45.
Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Матч ТВ.
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.Читайте: Клуб Лэмпарда унизил МЮ Моуринью в Кубке Англии И снова Кариус! Экс-голкиперу Ливерпуля забили фантастический гол Игроки Вест Хэма жестко потроллили Ярмоленко за промах в матче с Челси
Ливерпуль выиграл 7 стартовых матчей в сезоне 2018/19, что является клубным рекордом, а вот Челси в прошлом туре АПЛ впервые потерял очки, сыграв вничью с Вест Хэм Юнайтед.
В Ливерпуля из-за травм не сыграют Окслейд-Чемберлен и Ориги. Под вопросом участие Ван Дейка, Лаллана и Ловрена. В Челси вне игры Ван Гинкел, а вот Лофтус-Чик, Педро и Рудигер имеют шансы появиться на поле.
Напомним, в новом сезоне АПЛ Ливерпуль впервые пропустил в 4-м туре после грубой ошибки Алиссон.
Фото: Liverpool FC