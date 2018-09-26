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Где смотреть Ливерпуль — Челси

Прямую трансляцию матча третьего тура Кубка лиги между Ливерпулем и Челси покажет телеканал Матч ТВ.

В третьем раунде Кубка футбольной лиги Ливерпуль дома примет Челси. Матч пройдет 26 сентября в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Начало матча в 21:45.

Болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Матч ТВ.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

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Ливерпуль выиграл 7 стартовых матчей в сезоне 2018/19, что является клубным рекордом, а вот Челси в прошлом туре АПЛ впервые потерял очки, сыграв вничью с Вест Хэм Юнайтед.

В Ливерпуля из-за травм не сыграют Окслейд-Чемберлен и Ориги. Под вопросом участие Ван Дейка, Лаллана и Ловрена. В Челси вне игры Ван Гинкел, а вот Лофтус-Чик, Педро и Рудигер имеют шансы появиться на поле.

Напомним, в новом сезоне АПЛ Ливерпуль впервые пропустил в 4-м туре после грубой ошибки Алиссон.

Фото: Liverpool FC

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