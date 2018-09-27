Киевское Динамо обыграло на выезде Мариуполь в рамках перенесенного матча 4-го тура УПЛ.

Мариуполь принимал дома киевское Динамо в рамках перенесенного матча 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Маируполь и завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-синих.

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Счет в матче в первом тайме открыл Беньямин Вербич после подачи с углового. Удвоил преимущество киевлян в матче Цыганков на 24-й минуте. Яворский сыграл рукой в ​​своей штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Гальчук угадал направление удара, но отразить удар Цыганкова не сумел.

Больше команды в матче голов не забивали.

В итоге Динамо взяло верх над Мариуполем со счетом 2:0, набрало 20 очков в турнирной таблице и расположилось на второй строчке турнирной таблицы. Мариуполь (10 очков) занимает 9-е место.

Ранее Факты ICTV подвели итоги 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Фото: FC Dynamo Kiev