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Германия получила право проведения Евро-2024

УЕФА назвал страну-победительницу в борьбе за право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу.

УЕФА назвала страны-победительницы тендера на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Заседание исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций произошло в швейцарском Ньоне.

Как сообщается на сайте УЕФА, 17-й чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии.

В заявки Германии был один конкурент – Турция, но члены Исполкома УЕФА большинством голосов поддержали немецкую заявку.

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Уже сейчас известно, что в турнире примут участие 24 команды. По регламенту, для его проведения должны быть задействованы 10 стадионов вместимостью:

  • один стадион как минимум на 60 000 зрителей (для финального матча)
  • два стадиона как минимум на 50 000 зрителей;
  • три стадиона как минимум на 40 000 зрителей;
  • четыре стадиона как минимум на 30 000 зрителей.

Ранее, Немецкий футбольный союз выбрал десять стадионов для подачи заявки на проведение чемпионата Европы в 2024 году, сообщает официальный сайт организации. Немцы выбрали стадионы в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Кельне, Гамбурге, Лейпциге, Дортмунде, Гельзенкирхене и Франкфурте.

К слову, УЕФА анонсировала систему VAR в Лиге чемпионов.

Фото: Betnews365.

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