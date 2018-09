Городской голова Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре мировой хит Let it be известной британской группы The Beatles.

Соответствующий видеоролик Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео Кличко вместе с Маурисио Сулейманом репетирует играть на гитаре песню Let it be знаменитой рок-группы The Beatles.

Репетиция проходит в рамках подготовки торжественного открытия 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

– Киев готовится принимать большое спортивное событие. Уже первого октября состоится торжественное открытие 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине состоится впервые.

По словам Виталия, во время конгресса запланированы не только рабочие мероприятия, но и встречи с поклонниками бокса, визит в детский дом, автограф-сессия звезд, благотворительный аукцион.

– Также мы готовимся к шоу талантов. Мне, например, пришлось с президентом WBC Маурисио Сулейманом выполнить один из мировых хитов. Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевсовета, была моя вторая репетиция, – комментирует видео мэр.

Друзі! Київ готується приймати велику спортивну подію. Вже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. Під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи. А й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон. Також ми готуємося до шоу талантів-:))). Мені, наприклад, випало з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один із світових хітів. Готуюся! Сьогодні зранку, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція-:))) Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Напомним, в мае Виталий Кличко подписал с президентом WBC контракт на проведение в Киеве Конгресса организации.