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Перед заседанием Киевсовета: Кличко сыграл популярную песню на гитаре

Городской голова Киева Виталий Кличко сыграл на гитаре мировой хит Let it be известной британской группы The Beatles.

Соответствующий видеоролик Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео Кличко вместе с Маурисио Сулейманом репетирует играть на гитаре песню Let it be знаменитой рок-группы The Beatles.

Репетиция проходит в рамках подготовки торжественного открытия  56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

– Киев готовится принимать большое спортивное событие. Уже первого октября состоится торжественное открытие 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который в Украине состоится впервые.

По словам Виталия, во время конгресса запланированы не только рабочие мероприятия, но и встречи с поклонниками бокса, визит в детский дом, автограф-сессия звезд, благотворительный аукцион.

– Также мы готовимся к шоу талантов. Мне, например, пришлось с президентом WBC Маурисио Сулейманом выполнить один из мировых хитов. Готовлюсь! Сегодня утром, перед заседанием Киевсовета, была моя вторая репетиция, – комментирует видео мэр.

Друзі! Київ готується приймати велику спортивну подію. Вже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. Під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи. А й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон. Також ми готуємося до шоу талантів-:))). Мені, наприклад, випало з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один із світових хітів. Готуюся! Сьогодні зранку, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція-:)))

Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Напомним, в мае Виталий Кличко подписал с президентом WBC контракт на проведение в Киеве Конгресса организации.

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