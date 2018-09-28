Бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг спортивных агентов, которым удалось заработать миллионы евро комиссионных за переходы своих клиентов.

Возглавляет рейтинг Forbes самых богатых спортивных агентов Скотт Борас, который специализируется на бейсболе. Его комиссионные составили почти €90 млн, а общая сумма контрактов, подписанных с его участием, составляет €1,62 млрд.

На втором месте рейтинга оказался португальский функционер Жорже Мендеш, самым известным клиентом которого является обладатель 5-ти Золотых мячей и форвард Ювентуса Криштиану Роналду. Португалец сумел заработать более €85 млн комиссионных, что составляет 10% от суммы подписанных им контрактов.

Третье место в рейтинге занял представитель Гарета Бэйла Джонатан Барнетт. 68-летний функционер подписал контрактов на сумму €679 млн, его доля за эти сделки составила €67 млн.

Всего в десятку лучших рейтинга попали 4 представителя футболу, 3 – бейсбола, а также по одному от баскетбола, хоккея и американского футбола.

Скотт Борас, бейсбол (комиссионные – €89,85 млн, сумма контрактов клиентов – € 1,62 млрд). Жорже Мендеш, футбол (€ 85,88 млн, €850 млн), известные клиенты – Криштиану Роналду, Хамес Родригес, Бернардо Силва, Диего Коста, Эдерсон, Анхель Ди Мария. Джонатан Барнетт, футбол (€67,98 млн, €679,76 млн), известные клиенты – Гарет Бэйл, Гильви Сигурдссон, Киран Трипье, Джордан Пикфорд, Джейси Лингард. Джефф Шварц, баскетбол (€57,06 млн, €1,45 млрд), известные клиенты – Кевин Лав, Никола Йокич, Блейк Гриффин. Мино Райола, футбол (€53,73 млн, €537,34 млн), известные клиенты – Поль Погба, Джанлуиджи Донарумма, Генрих Мхитарян, Марк Вератти, Ромелу Лукаку. Кейси Клоуз, бейсбол (€53,12 млн, €1,03 млрд). Сэм и Сет Левинсоны, бейсбол (€42,27 млн, €850,05 млн). Фолькер Штрут, футбол (€39,68 млн, €396,79 млн), известные клиенты – Тони Кроос, Марко Ройс. Пэт Бриссон, хоккей (€38,75 млн, €940 млн), известные клиенты – Сидни Кросби, Джон Таварес. Тодд Франс, американский футбол (€35,75 млн, €1,2 млрд).

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