Игровую футболку Зинедина Зидана с финала чемпионата мира 1998 года продадут на аукционе

Нестираную футболку французского футболиста Зинедина Зидана, в которой он забил два гола в финале чемпионата мира 1998 года Бразилии, выставили на торги в Париже.

Как свидетельствует каталог аукционного дома Drouot, организаторы торгов планируют выручить за лот от €20-40 тыс.

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Аукцион состоится в субботу, 13 октября.

— Футболка под номером 10 сборной Франции, которую носили во время финала ЧМ между Бразилией и Францией 12 июля 1998 на стадионе Стад де Франс. Это одна из двух футболок, которую носил Зинедин Зидан во время того памятного и исторического для французского футбола вечера, – говорится в описании лота.

Выставленную на аукцион футболку размера XL Зидан носил в первом тайме, когда забил два гола головой.

Франция стала чемпионом мира по футболу на домашнем чемпионате в 1998 году. Повторить успех сборная страны смогла только 20 лет спустя во время чемпионата мира-2018.

Фото: Getty Images.