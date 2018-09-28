В матче чемпионата Перу между Мельгаром и Спорт Росарио забили курьезный автогол.

Футболист перуанской команды Мельгар Пауло Гойонече забил в свои ворота курьезный гол.

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В матче чемпионата Перу-2018/19 между Мельгаром и Спорт Росарио Пауло Гайонече с партнерами при ауте оставили вратаря одного из форвардом соперника. Голкипер отразил мяч, но тут началось шоу имени Гойонече – сначала он оказался не в том месте и мяч рикошетом от вратаря попал ему в ногу, дальше Пауло получил возможность выбить мяч, но не попал по снаряду, который оказался в воротах.

В итоге Мельгар выиграл встречу со счетом 2:1 благодаря назначенному пенальти в добавленное время второго тайма.

К слову, в Кубке Англии игрок забил автогол с центра поля.

Фото: скріншот відео/Drafts 2.0