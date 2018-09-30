Американская теннисистка Серена Уильямс спела топлес, чтобы привлечь внимание к проблеме рака груди.

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в видео, в котором поет топлес песню группы Divinyls Я касаюсь себя. Опубликованное в Youtube видео является частью социальной кампании по повышению осведомленности о раке груди.

– Несмотря на то что видео нарушило мою зону комфорта, я хотела это сделать, потому что это касается женщин всех цветов кожи во всем мире. Выявление рака на ранней стадии спасает многие жизни. Я просто хотела об этом напомнить, – сказала Уильямс.

В песне Я касаюсь себя призывают женщин заботиться о своем здоровье.

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К слову, нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал заявление американки Кэтрин Майорги об изнасиловании.

Видео: Guardian Sport