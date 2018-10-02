По инициативе мэра Киева Виталия Кличко на эмблеме Всемирного боксерского совета (WBC) появился украинский флаг.

Об этом сообщила блогер и журналистка Виктория Мамотюк на своей странице в социальной сети Facebook.

Кличко зробив дійсно велику справу, коли вперше в історії домігся, аби прапор України з'явився на емблемі Всесвітньої… Опубліковано Вікторією Мамотюк Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

– Кличко сделал действительно большое дело, когда впервые в истории добился, чтобы флаг Украины появился на эмблеме Всемирного боксерского совета. А также на чемпионском поясе организации. Причем в самом центре и крупным планом. Почему это действительно знаково, и почему об этом важно говорить? Хотя бы потому, что это одна из самых престижных спортивных наград в мире. В разные годы этот пояс боролись Майк Тайсон, Мохаммед Али, Леннокс Льюис, Ларри Холмс, сам Виталий Кличко и другие титаны этого вида спорта, – написала журналистка.

По ее словам, теперь каждый чемпион будет поднимать над головой пояс с флагом нашей страны.

– А сколько еще спортсменов в будущем поднимут этот чемпионский трофей над своей головой? И каждый раз весь мир будет видеть на нем наш украинский флаг! Это на самом деле значительный вклад в продвижении и повышении узнаваемости нашей страны в международном сообществе. Подобная “спортивная дипломатия” часто работает эффективнее, чем целый дипломатический корпус с его атташе и консулами, – считает Виктория Мамотюк.

Читайте: Братьев Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса

Журналистка напомнила, что представили пояс в Киеве на Всемирной боксерской совете WBC, которую посетили более 700 влиятельных и авторитетных в мире бокса фигур. Это спортивные менеджеры, тренеры, функционеры и, конечно, знаменитые спортсмены: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и другие.

– Само мероприятие было инициировано мэром Киева Виталием Кличко, и это вполне понятно. Он берет в конгрессе активное участие. Именно поэтому я и уверена, что идея с флагом на эмблеме также принадлежит ему – а в таких условиях функционеры WBC просто не могли ему отказать. К Кличко можно относиться по-разному. Но в чем Виталию не откажешь, так это в понимании того, как работает спортивная индустрия. И как воспользоваться этими знаниями в налаживании международных связей и продвижении нашей страны на международном уровне. И это действительно замечательно, что свои знания на грани спорта и политики он успешно применяет на практике, – подытожила блогер.

Напомним, президент Всемирного боксерского совета поблагодарил Кличко за организацию конгресса WBC в Киеве.