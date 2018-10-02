Лион на своем поле принимал Шахтер во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.

Лион — Шахтер – 2:2

Голы: Дембеле, 70 Дюбуа, 72 — Мораес, 44, 55

Лион: Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денаер, Менди, Траоре (Депай, 63), Тусар, Ндомбеле (Шейх, 87), Ауар, Фекир, Дембеле (Корне, 82).

Шахтер: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос (Фернандо, 90+1), Алан Патрик (Коваленко, 75), Тайсон, Мораес (Кайоде, 83).

Олимпик Лион принимал донецкий Шахтер в рамках второго тура Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Парк Олимпик Лионне и завершилась со счетом 2:2.

Первый мяч командам пришлось ждать весь первый тайм. Тайсон отпасовал вперед на Исмаили, а тот прострелил низом в центр чужой штрафной, где Мораес ударом в касание поразил ближний угол ворот Лопеша.

На 55-й минуте второго тайма Жуниор Мораес оформил дубль. Бразилец получил пас от Алана Патрика на левом краю чужой штрафной, после чего здорово пробил низом в дальний угол ворот соперника.

Лион сумел пронзить ворота Пятова на 70-й минуте. Ауар исполнил подачу с левого фланга атаки на Дембеле, где тот выиграл верховое единоборство и ударом головой отправил мяч в сетку ворот. А ровно через 2 минуты подопечным Женезио удалось сравнять после прострела от Дюбуа. В итоге 2:2.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лион — Шахтер.

Фото: FC Shakhtar.