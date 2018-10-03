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В ДТП погиб экс-чемпион мира по боксу

В Италии погиб экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Грациано Роккиджани.

В автомобильной катастрофе в Италии, 2 октября погиб бывший чемпион мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе и по версии WBC в полутяжелом весе немец Грациано Роккиджани.

Об этом сообщает издание Spiegel Online.

Смерть боксера подтвердил и его менеджер, который не стал раскрывать подробности смертельной аварии и обстоятельства гибели своего подопечного.

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За время своей карьеры в любительском боксе Роккиджани провел 122 поединка, получив титул чемпиона Германии. На профессиональном ринге Грациано выступал с 1983 по 2003 год и за это время провел 48 боев, одержав в них 41 победу.

Напомним, недавно в России хоккеист умер на льду во время матча.

Фото: Graciano Rocchigiani

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