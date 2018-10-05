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EA Sports убрал лицо Роналду из соцсетей за-за секс-скандала

Производитель симулятора FIFA отреагировал на обвинения в изнасиловании, которое приписывают звезде Ювентуса Криштиану Роналду.

EA Sports убрал изображение с футболистом Ювентуса Криштиану Роналду из всех своих официальных социальных сетей.

В EA Sports уже прокомментировали это решение, связав его с обвинениями в изнасиловании в сторону португальца.

— Мы видели соответствующий доклад, в котором подробно представлены обвинения против Криштиану Роналду. Внимательно следим за ситуацией, поскольку ожидаем, что спортсмены и наши послы будут вести себя в соответствии с ценностями EA, – говорится в сообщении.

Напомним, Роналду является медийным лицом игры FIFA 19.

Таким образом, в Twitter EA Sports FIFA заменили баннер с изображением Роналду на логотип FIFA и отзывы о ней. Фотографии с Роналду также исчезли с сайта EA Sports, портрет игрока остался только на картинках с обложкой игры.

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Напомним, 28 сентября Кетрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание $375 тыс. По словам Кэтрин Майорги, Роналду силой овладел ею, причем изнасилования было, среди прочего, и анальным.

Криштиану, в свою очередь, отрицает любые обвинения в свой адрес.

ФотоEnriquecalvoal | Dreamstime.com.

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