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Италия — Украина прогноз букмекеров на матч

Украина на стадионе Луиджи Феррарис сыграет с Италией в рамках контрольного матча.

Сборная Украины в среду, 10 октября, проведет товарищеский матч, в котором сине-желтые на стадионе Луиджи Феррарис сыграют против сборной Италии.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча является подопечные Роберто Манчини. На победу Италии принимают ставки с коэффициентом 1.80. Успех украинцев оценивается в 5.00. Ничейный результат встречи – 3.55.

Читайте: Где смотреть Италия — Украина Сборная Украины по футболу попала в компанию в Испанию Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 6 позиций

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча Италия — Украина. Начало в 21:45.

ФотоItalyФФУ/FFU.

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