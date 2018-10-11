Полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба решил подарить своим партнерам по команде необычные подарки.

Хавбек Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба решил сделать своим партнерам по национальной команде подарок в честь победы на чемпионате мира-2018.

25-летний футболист принял решение подарить своим товарищам кольца с бриллиантами с синими сапфирами и красными рубинами. Автором идеи кроме Погба выступил форвард Антуан Гризманн.

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Оба игрока являются поклонниками НБА и хотят перенести традиции из американских видов спорта, отмечая каждую победу на крупном турнире перстнями с бриллиантами.

9 октября президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре выразил готовность выделить средства из бюджета организации на перевозку колец из Лос-Анджелеса в Париж.

Напомним, Манчестер Юнайтед уступил Дерби Каунти в Кубке Англии и вылетел с турнира в 1/16 финала.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com