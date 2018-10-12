Команда Самора из четвертого испанского дивизиона (Терсера) презентовала новую игровую форму.
Испанский клуб Самора с четвертого дивизиона Испании, представил один из самых необычных комплектов формы в истории футбола.
На третьем комплекте формы изображена кровеносная система человека и огромное сердце.Читайте: Слава Украине на форме сборной: УЕФА вынес вердикт Манчестер Юнайтед решил окончательно добить своих фанатов Морской бриз: Арсенал эффектно представил третий комплект формы
“Кровь – это красная жидкость, которая несет жизни через наше тело, которое рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства”. Такая надпись размещена на обратной стороне футболки.
Форма стала несколько резонансной, что о команде написали большинство мировых спортивных изданий.
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Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Кстати, основной комплект формы Саморы – в красно-белую полоску с черными шортами, как в Атлетика из Бильбао.
Ранее Манчестер Сити представил третий комплект формы на сезон 2018/19.
Фото: Zamora C.F.