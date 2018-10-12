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Самая жуткая форма в истории футбола

Команда Самора из четвертого испанского дивизиона (Терсера) презентовала новую игровую форму.

Испанский клуб Самора с четвертого дивизиона Испании, представил один из самых необычных комплектов формы в истории футбола.

На третьем комплекте формы изображена кровеносная система человека и огромное сердце.

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“Кровь – это красная жидкость, которая несет жизни через наше тело, которое рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства”. Такая надпись размещена на обратной стороне футболки.

Форма стала несколько резонансной, что о команде написали большинство мировых спортивных изданий.

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Самая жуткая форма в истории футбола / 6 фотографий

Кстати, основной комплект формы Саморы – в красно-белую полоску с черными шортами, как в Атлетика из Бильбао.

Ранее Манчестер Сити представил третий комплект формы на сезон 2018/19.

Фото: Zamora C.F.

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