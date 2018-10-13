Украинская теннисистка Даяна Ястремская побила личный соревновательный рекорд и впервые в карьере вышла в финал турниров WTA.
В полуфинале престижного турнира WTA в Гонконге Даяна Ястремская обыграла китаянку Шуай Чжан.
Поединок длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4.
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В финале 18-летняя украинка встретится с победительницей противостояния Ван Цян (Китай, 24) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 13).
Dayana Yastremska into her first WTA final at the @HKTennisOpen!
Gets the impressive win over Zhang 7-5, 6-4! pic.twitter.com/YsAnKhnYWz
— WTA (@WTA) 13 октября 2018 г.
Напомним, в 1/4 финала Даяна Ястремская обыграла Кристину Кучову из Словакии со счетом 7:6, 6:2.
Фото: Maddie Meyer/Getty Images