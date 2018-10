В полуфинале престижного турнира WTA в Гонконге Даяна Ястремская обыграла китаянку Шуай Чжан.

Поединок длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4.

Читайте: Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал в Гонконге

В финале 18-летняя украинка встретится с победительницей противостояния Ван Цян (Китай, 24) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 13).

Dayana Yastremska into her first WTA final at the @HKTennisOpen!

Gets the impressive win over Zhang 7-5, 6-4! pic.twitter.com/YsAnKhnYWz

— WTA (@WTA) 13 октября 2018 г.