12 октября украинской сборной удалось завоевать несколько наград на юношеских Олимпийских играх-2018.
На юношеских Олимпийских играх-2018 сборная Украины 12 октября завоевала еще несколько наград, сообщает НОК Украины и олимпийская команда в Facebook.
Денис Кесиль за 1 минуту 55 секунд преодолел дистанцию 200 метров баттерфляем, уступив только венгру Кристофу Милаку.
15-летняя Анастасия Бачинская заняла третье место в финале по многоборью.
Во время финала смешанного командного первенства по бадминтону команда 17-летней Анастасии Прозоровой дала бой соперникам из Alpha, но уступила со счетом 110:106.
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Всего в сборной Украины сейчас 9 медалей.
К слову, Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги наций.
Фото: НОК Украины и олимпийская команда
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