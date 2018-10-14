Футболист Динамо Ахмед Алибеков не доиграл матч против Арсенала.
20-летний защитник киевского Динамо Ахмед Алибеков получил курьезное удаление в товарищеском матче с Арсеналом-Киев (0:1).
Перед подачей углового на 39-й минуте игры футболист Динамо Ахмед Алибеков сел на газон и стал перешнуровуваты обувь.
После этого игрок был удален арбитром за то, что… долго зашнуровывал бутсы.
Судья посчитал это умышленной затяжкой времени.
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Напомним, хавбек Динамо Беньямин Вербич попал в скандал из-за того, что подписался на страницу донецкого Шахтера в Instagram.
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