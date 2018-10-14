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Игрока Динамо Алибекова удалили за шнуровку бутс

Футболист Динамо Ахмед Алибеков не доиграл матч против Арсенала.

20-летний защитник киевского Динамо Ахмед Алибеков получил курьезное удаление в товарищеском матче с Арсеналом-Киев (0:1).

Перед подачей углового на 39-й минуте игры футболист Динамо Ахмед Алибеков  сел на газон и стал перешнуровуваты обувь.

После этого игрок был удален арбитром за то, что… долго зашнуровывал бутсы.

Судья посчитал это умышленной затяжкой времени.

Читайте: Самая жуткая форма в истории футбола

Напомним, хавбек Динамо Беньямин Вербич попал в скандал из-за того, что подписался на страницу донецкого Шахтера в Instagram.

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