Сборная Украины по футболу стартует в новосозданном турнире УЕФА. Первый поединок Лиги наций пройдет 6 сентября.

Лига наций – новый международный турнир с участием 55 европейских сборных, который призван заменить товарищеские матчи. Первый в истории розыгрыш стартовал 6 сентября 2018 года.

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Первого соревновательного дня сойшлись между собой два последних чемпиона мира Германия и Франция, а сборная Украины на выезде сыграла с Чехией.

1 тур

Четверг, 6 сентября

17:00 Казахстан 0:2 Грузия 21:45 Германия 0:0 Франция 21:45 Чехия 1:2 Украина 21:45 Уэльс 4:1 Ирландия 21:45 Словения 1:2 Болгария 21:45 Норвегия 2:0 Кипр 21:45 Латвия 0:0 Андорра 21:45 Армения 2:1 Лихтенштейн 21:45 Гибралтар 0:2 Македония

Пятница, 7 сентября

19:00 Азербайджан 0:0 Косово 21:45 Италия 1:1 Польша 21:45 Турция 1:2 Россия 21:45 Албания 1:0 Израиль 21:45 Литва 0:1 Сербия 21:45 Румыния 0:0 Черногория 21:45 Фарерские острова 3:1 Мальта

Суббота, 8 сентября

16:00 Северная Ирландия 1:2 Босния и Герцеговина 19:00 Швейцария 6:0 Исландия 19:00 Финляндия 1:0 Венгрия 19:00 Беларусь 5:0 Сан-Марино 21:45 Англия 1:2 Испания 21:45 Эстония 0:1 Греция 21:45 Люксембург 4:0 Молдова

2 тур

Воскресенье, 9 сентября

16:00 Украина 1:0 Словакия 19:00 Дания 2:0 Уэльс 19:00 Болгария 1:0 Норвегия 19:00 Грузия 1:0 Латвия 19:00 Македония 2:0 Армения 21:45 Франция 2:1 Нидерланды 21:45 Кипр 2:1 Словения 21:45 Лихтенштейн 2:0 Гибралтар

Понедельник, 10 сентября

21:45 Португалия 1:0 Италия 21:45 Швеция 2:3 Турция 21:45 Шотландия 2:0 Албания 21:45 Сербия 2:2 Румыния 21:45 Черногория 2:0 Литва 21:45 Андорра 1:1 Казахстан 21:45 Косово 2:0 Фарерские острова 21:45 Мальта 1:1 Азербайджан

Вторник, 11 сентября

21:45 Исландия 0:3 Бельгия 21:45 Испания 6:0 Хорватия 21:45 Босния и Герцеговина 1:0 Австрия 21:45 Венгрия 2:1 Греция 21:45 Финляндия 1:0 Эстония 21:45 Сан-Марино 0:3 Люксембург 21:45 Молдова 0:0 Беларусь

3 тур

Четверг, 11 октября

21:45 Польша 2:3 Португалия 21:45 Россия 0:0 Швеция 21:45 Израиль 2:1 Шотландия 21:45 Литва 1:2 Румыния 21:45 Черногория 0:2 Сербия 21:45 Фарерские острова 0:3 Азербайджан 21:45 Косово 3:1 Мальта

Пятница, 12 октября

21:45 Бельгия 2:1 Швейцария 21:45 Хорватия 0:0 Англия 21:45 Австрия 1:0 Северная Ирландия 21:45 Греция 1:0 Венгрия 21:45 Эстония 0:1 Финляндия 21:45 Беларусь 1:0 Люксембург 21:45 Молдова 2:0 Сан-Марино

Суббота, 13 октября

16:00 Словакия 1:2 Чехия 19:00 Норвегия 1:0 Словения 19:00 Грузия 3:0 Андорра 19:00 Латвия 1:1 Казахстан 19:00 Армения 0:1 Гибралтар 21:45 Нидерланды 3:0 Германия 21:45 Ирландия 0:0 Дания 21:45 Болгария 2:1 Кипр 21:45 Македония 4:1 Лихтенштейн

4 тур

Воскресенье, 14 октября

16:00 Румыния 0:0 Сербия 19:00 Россия 2:9 Турция 19:00 Азербайджан 1:1 Мальта 19:00 Фарерские острова 1:1 Косово 21:45 Польша 0:1 Италия 21:45 Израиль 2:0 Албания 21:45 Литва 1:4 Черногория

Понедельник, 15 октября

21:45 Исландия _:_ Швейцария 21:45 Испания _:_ Англия 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Северная Ирландия 21:45 Эстония _:_ Венгрия 21:45 Финляндия _:_ Греция 21:45 Беларусь _:_ Молдова 21:45 Люксембург _:_ Сан-Марино

Вторник, 16 октября

17:00 Казахстан _:_ Андорра 19:00 Армения _:_ Македония 21:45 Франция _:_ Германия 21:45 Украина _:_ Чехия 21:45 Ирландия _:_ Уэльс 21:45 Норвегия _:_ Болгария 21:45 Словения _:_ Кипр 21:45 Латвия _:_ Грузия 21:45 Гибралтар _:_ Лихтенштейн

5 тур

Четверг, 15 ноября

17:00 Казахстан _:_ Латвия 21:45 Бельгия _:_ Исландия 21:45 Хорватия _:_ Испания 21:45 Австрия _:_ Босния и Герцеговина 21:45 Венгрия _:_ Эстония 21:45 Греция _:_ Финляндия 21:45 Сан-Марино _:_ Молдова 21:45 Люксембург _:_ Беларусь

Пятница, 16 ноября

21:45 Нидерланды _:_ Франция 21:45 Словакия _:_ Украина 21:45 Уэльс _:_ Дания 21:45 Кипр _:_ Болгария 21:45 Словения _:_ Норвегия 21:45 Андорра _:_ Грузия 21:45 Гибралтар _:_ Армения 21:45 Лихтенштейн _:_ Македония

Суббота, 17 ноября

16:00 Сербия _:_ Черногория 19:00 Турция _:_ Швеция 19:00 Азербайджан _:_ Фарерские острова 19:00 Мальта _:_ Косово 21:45 Италия _:_ Португалия 21:45 Албания _:_ Шотландия 21:45 Румыния _:_ Литва

6 тур

Воскресенье, 18 ноября

16:00 Англия _:_ Хорватия 19:00 Северная Ирландия _:_ Австрия 19:00 Молдова _:_ Люксембург 19:00 Сан-Марино _:_ Беларусь 21:45 Швейцария _:_ Бельгия 21:45 Венгрия _:_ Финляндия 21:45 Греция _:_ Эстония

Понедельник, 19 ноября

19:00 Андорра _:_ Латвия 19:00 Грузия _:_ Казахстан 21:45 Германия _:_ Нидерланды 21:45 Чехия _:_ Словакия 21:45 Дания _:_ Ирландия 21:45 Болгария _:_ Словения 21:45 Кипр _:_ Норвегия 21:45 Македония _:_ Гибралтар 21:45 Лихтенштейн _:_ Армения

Вторник, 20 ноября

21:45 Португалия _:_ Польша 21:45 Швеция _:_ Россия 21:45 Шотландия _:_ Изриль 21:45 Сербия _:_ Литва 21:45 Черногория _:_ Румыния 21:45 Косово _:_ Азербайджан 21:45 Мальта _:_ Фарерские острова

Фото: UEFA Nations League.