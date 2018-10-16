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Двух украинских теннисистов дисквалифицировали пожизненно

Украинских теннисистов, братьев Глеба и Вадима Алексеенко пожизненно дисквалифицировали и обязали уплатить штраф за участь в договорных матчах и незаконные ставки.

Украинские братья-близнецы, Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса и оштрафованы на $250 тыс. каждый за “множественные правонарушения, связанные с практикой договорных матчей”.

Об этом сообщает Антикоррупционная служба тенниса (АСТ).

Дело против украинских 35-летних спортсменов нарушили, опираясь на расследование Tennis Integrity Unit. Канадский юрист и член Международного спортивного арбитражного суда Ричард Макларен признал братьев виновными в договорных матчах в Румынии, России, Германии и Турции. Все эти случаи датированы июнем 2015 – январем 2016 года. На этих матчах спортсмены сами или с помощью посредника делали ставки на результаты соревнований.

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Решение спортивного суда означает, что отныне Алексеенко не смогут участвовать в авторитетных соревнованиях, или даже посещать их.

Алексеенко никогда не были в числе лучших теннисистов. Вадим Алексеенко занимает 1113 позицию в одиночном рейтинге. Его лучшим результатом в карьере была 497 ступенька. Его брат Глеб Алексеенко сейчас на 1724-й позиции, его лучшим результатом была 609-я ступенька.

Ранее украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.

ФотоJohn Fornander on Unsplash.

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