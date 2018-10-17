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Свитолина сыграет на итоговом турнире WTA в Сингапуре

Первая ракетка Украины Элина Свитолина второй год подряд выступит на итоговом турнире WTA.

Элина Свитолина выступит на итоговом турнире в Сингапуре. Это стало возможным после поражения Каролины Плишковой от Веры Звонаревой (1:6, 2:6) во втором раунде на турнире VTB Kremlin Cup – WTA Premier в Москве.

Проигрыш чешки гарантирует Элине Свитолиной путевку на WTA Finals, который пройдет в Сингапуре 21-28 октября 2018.

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Элина Свитолина, которая дебютировала на WTA Finals в прошлом сезоне (два поражения и одна победа в группе), в этом году завоевала три титула (37 побед и 14 поражений).

Ранее квалификацию на чемпионат топ-восьмерки прошли теннисистки Симона Халеп (Румыния), Анжелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США).

Ранее Свитолина разгромно проиграла на старте турнира в Ухане.

ФотоJimmie48.

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