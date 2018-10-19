Самые ожидаемые матчи европейского уик-энда в АПЛ, Примере и Бундеслиге.

Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уик-энда, среди которых центральный матч тура в испанской Примере Барселона – Севилья.

Вест Хэм — Тоттенхэм

АПЛ, 9-й тур

20 октября, 17:00, Лондон. Олимпийский стадион

Лондонский Вест Хэм в субботу, 20 октября, в матче девятого тура чемпионата Англии на своем поле в рамках лондонского дерби сыграет против соседей из Тоттенхэма. Накануне поединка молотобойцы в турнирной таблице АПЛ идут на 15-м месте с 7 очками, шпоры – 5-е, набрав 18 пунктов.

Подопечных Пеллегрини букмекеры записывают аутсайдрами противостояния. На победу Вест Хэма дают коэффициент 4.10, тогда как успех шпор оценивается в 1.90. Ничья – 3.75.

Посмотреть игру можно будет в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Айнтрахт – Фортуна

Чемпионат, 8-й тур

19 октября, 21:30, Франкфурт. Коммерцбанк-Арена

Айнтрахт в пятницу, 19 октября, в матче 8-го тура Бундеслиги примет на своем поле дюссельдорфскую Фортуну. В турнирной таблице орлы занимают 7-ю строчку, тогда как Фортуна находится на 17-м месте.

В поединке на Коммерцбанк-Арена букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Гюттера оценивают в 1.72, успех Фортуны – 4.90. На ничью дают – 4.00.

Смотреть матч можно в прямом эфире на нашем сайте в этой новости, в плеере ниже.

Барселона – Севилья

Примера, 9-й тур

20 октября, 21.45, Барселона. Камп Ноу

Каталонская Барселона в субботу, 20 октября, в матче 9-го тура Примеры примет на своем поле Севилью. В турнирной таблице каталонцы занимают 2-е место, тогда как Севилья разместилась на 1-м месте.

Букмекерские конторы считают фаворитом матча Барселону. Коэффициент на победу Барсы составляет 1.35. Потенциальный триумф подопечных Мачина оценивается в 7.50, а ничья – 6.30.

Смотреть матч можно в прямом эфире на нашем сайте в этой новости, в плеере ниже.

Фото: Getty Images, Schalke FC.